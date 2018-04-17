مارتن غريفيث يعلن أن ينبغي التركيز على وقف الحرب في اليمن والتخلي عن الشروط المسبقة

أعلن المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث اليوم الثلاثاء أن ينبغي التركيز على وقف الحرب في اليمن والتخلي عن الشروط المسبقة.

وأكد أن على كافة أطراف النزاع في اليمن التخلي عن الشروط المسبقة.