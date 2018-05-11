آلاف الاندونيسيين يتظاهرون تنديدًا بقرار ترامب حول القدس

احتشد آلاف الاندونيسيين اليوم في العاصمة جاكرتا للتعبير عن تأييدهم ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني والتنديد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وذكرت وكالة رويترز أن المتظاهرين الذين احتشدوا بالآلاف وسط جاكرتا أحرقوا العلم الأمريكي وعلم كيان الاحتلال الإسرائيلي للتعبير عن غضبهم لاعتراف ترامب بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي واعلانه الثلاثاء الماضي نقل السفارة رسميا إلى المدينة المقدسة .

وكان ترامب أعلن في الـ 6 من شهر كانون الأول الماضي اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في خطوة تمثل استخفافا بالقانون الدولي والقرارات الدولية.

وفي موقف استفزازي إضافي أشارت الإدارة الأمريكية إلى أن افتتاح السفارة الأمريكية سيتم في الـ 14 من آيار الجاري تزامنا مع الذكرى السبعين لاغتصاب فلسطين المحتلة