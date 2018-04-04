هايلي تؤكد أن النظام السوري يستخدم الأسلحة الكيمياوية أسبوعيًا

أعلنت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي اليوم الاربعاء أن النظام السوري يستخدم الأسلحة الكيمياوية أسبوعيًا.

وأكدت أن استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي يعيدنا إلى زمن كنّا نعتقد أنه ولّى ومضى.