قرقاش يؤكد أن الانسحاب الكامل غير المشروط لميليشيات الحوثي من الحديدة ومينائها هو السبيل الوحيد لتجنب مزيدًا من تردي الأوضاع في المدينة والمناطق المحيطة بها

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش اليوم الخميس أن الانسحاب الكامل غير المشروط لميليشيات الحوثي من الحديدة ومينائها هو السبيل الوحيد لتجنب مزيدا من تردي الأوضاع في المدينة والمناطق المحيطة بها