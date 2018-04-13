غوتيريس يعلن أن الحكومة السورية التزمت بتسهيل مهمة المحققين في استخدام الكيماوي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اليوم الجمعة خلال جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات الأزمة في سورية أن الحكومة السورية التزمت بتسهيل مهمة المحققين في استخدام الكيماوي .