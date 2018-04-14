استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي لدراجة نارية

استشهد 4 فلسطينيين، اليوم السبت، جراء استهدافهم بقذيفة مدفعية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن "4 من عناصر سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، استشهدوا بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، لدراجة نارية "توكتوك" كانوا يستقلونها بالقرب من بوابة موقع "أبو مطبق" العسكري الإسرائيلي".
وأوضحت المصادر، أن "الشهداء وصلوا أشلاء مقطعة لمستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما لم تحدد هويتهم بعد".
وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن "القصف في رفح جاء رداً على إطلاق طائرة ورقية من غزة محملة بزجاجات حارقة نحو كيبوتس إسرائيلي، ما تسبب باندلاع حريق كبير".
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