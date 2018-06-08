أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن إجمالي عدد الإصابات في احتجاجات غزة يصل إلى 386 بينها حالات خطيرة
GMT 15:00 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوغارات لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في مديرية التحيتا
GMT 13:36 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوتنظيم داعش يسيطر على أجزاء من مدينة البوكمال بعد هجوم على قوات النظام
GMT 12:38 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوقوات الاحتلال تستهدف سيارات الاسعاف بقنابل الغاز شرق خانيونس
GMT 12:34 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوقوات الاحتلال تستهدف الطواقم الصحفية والطبية خلال تأدية عملها شرق قطاع غزة
GMT 12:33 2018 الجمعة ,08 حزيران / يونيوالمتظاهرون يتمكنون من اسقاط طائرة من نوع "كواد كابتر" تابعة لجيش الاحتلال في منطقة ملكة شرق غزة
تجذب النجمة العالمية ريهانا، الأنظار، لإطلالاتها المميزة واختياراتها للأزياء العصرية المذهلة، لتظهر من جديد بإطلالة ملفتة في حي "سوهو" في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، في متجر "ستانس سوكس." ارتدت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا قصيرًا من الستان باللون الثلجي، الذي كشف عن مفاتنها وجسدها المتناسق وأضافت ريهانا زوجًا من الأحذية اللبني ذات كعب عال، تتميز بأشرطة حول الكاحل، وأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم ديفيد ويب، التي تتميز بالزمرد والماس والذهب عيار 18 والبلاتين وحقيبة يد زرقاء أنيقة ورائعة، واعتمدت المغنية الشهيرة، المكياج الناعم بلمسة من أحمر الشفاه الوردي ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويذكر أن مصادر مقربة من ريهانا، أعلنت أنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام، ووفقًا لمجلة "هاربر بازار"، قال المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، إنها أنهت علاقتها
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