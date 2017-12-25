قوات الجيش اليمني تصل إلى ثالث مديريات محافظة البيضاء وسط اليمن
GMT 14:17 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرالجيش اليمني يعلن استعادة عقبة القنذع ومركز مديرية نعمان في البيضاء
GMT 19:46 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالجيش اليمني يأسر 12 عنصرًا من مليشيا الحوثي
GMT 19:30 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبردوي انفجارات عنيفة ومتقطعة تهز جبهات القتال في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء شمالي اليمن
GMT 00:33 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تشن قصف مدفعي عنيف على مواقع مختلفة للميليشيات الحوثية في سلسلة جبال العقبة المدخل الرئيسي لمديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف، شمال شرق اليمن
GMT 21:41 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرمعارك ضارية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء شمالي اليمن
تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
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