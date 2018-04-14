مقتل 14 تكفيرياً في إحباط هجوم إرهابي بوسط سيناء

أكد المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، أن القوات المسلحة المصرية تمكنت من إحباط عملية إرهابية كبرى بوسط سيناء.
وقال المتحدث باسم الجيش المصري، في بيان له اليوم السبت، "في إطار العملية الشاملة (سيناء 2018) ونتيجة لإحكام السيطرة الأمنية على مختلف المناطق بسيناء، فقد تمكنت القوات المسلحة اليوم من إحباط عملية إرهابية كبرى، حيث حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية مكونة من 14 فرداً منهم 4 أفراد يرتدون الأحزمة الناسفة ومسلحين جميعاً بالبنادق الآلية والرشاش المتوسط وRBJ من اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء، مستغلة فترة وحالة الظلام التي تصاحب توقيت الفجر، إلا أنه نتيجة ليقظة وانتباه عناصر الخدمة والحراسة البواسل، فقد تمكنوا من منعهم والاشتباك معهم بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة، مما أدى إلى مقتل جميع العناصر الإرهابية، حيث أسرعت العناصر التي ترتدي الأحزمة الناسفة بتفجير أنفسهم بمحيط المعسكر، فنتج عن ذلك استشهاد 8 أفراد من القوات المسلحة، وإصابة عدد 15 فرداً آخرين بإصابات مختلفة نتيجة لتطاير الشظايا".
وأضاف البيان، "وينعي الجيش المصري أبطاله البواسل الذين يضحون بكل غال ونفيس فداءً لمصرنا الغالية، ويؤكد استمراره في جهوده لاقتلاع الإرهاب الذي يقوم بمحاولات يائسة لاستهداف عناصرنا عبر العمليات الانتحارية".
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