نجاة قائد الشرطة العسكرية من محاولة اغتيال في مدينة تعز جنوب اليمن

أفادت الأنباء بنجاة قائد الشرطة العسكرية بمدينة تعز جنوب اليمن، العميد جمال الشميري، من محاولة اغتيال أثناء زيارته لمقر الشرطة العسكرية في منطقة العرضي شرق المدينة.