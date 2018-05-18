لافرنتييف يتوقع جولة جديدة من الحوار السوري السوري في جنيف قريبا

توقع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أن تجري جولة جديدة من الحوار السوري السوري في جنيف في وقت قريب.

ونقلت سبوتنيك عن لافرنتييف قوله للصحفيين ” إن كل شيء قد يتوقف على المشاورات في جنيف مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا وسوف نعمل معه وأعتقد أن هذا الأمر سيجري في أقرب وقت”.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أكد في كلمة امام نادي “فالداي” للحوار الدولي في موسكو أن ” دي ميستورا لا يبذل جهودا كافية في إطار عملية جنيف حول سورية وهو ما يرغمنا على تفعيل جهودنا في إطار عملية أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي إلا أننا لا نعتزم الاستعاضة عن جنيف بخطوات أخرى”.

وأضاف لافرنتييف من الضروري أن يشمل النشاط الذي يسبق عملية جنيف إجراء مشاورات مع دي ميستورا ومع جميع الأطراف المعنية ومع ممثلي الدول الضامنة وربما نحصل منهم على بعض الدعم .

وجرت في جنيف ثماني جولات من الحوار السوري السوري اختتمت الأخيرة في كانون الأول الماضي .