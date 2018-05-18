لافرنتييف يتوقع جولة جديدة من الحوار السوري السوري في جنيف قريبا

توقع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرنتييف أن تجري جولة جديدة من الحوار السوري السوري في جنيف في وقت قريب.
ونقلت سبوتنيك عن لافرنتييف قوله للصحفيين ” إن كل شيء قد يتوقف على المشاورات في جنيف مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا وسوف نعمل معه وأعتقد أن هذا الأمر سيجري في أقرب وقت”.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أكد في كلمة امام نادي “فالداي” للحوار الدولي في موسكو أن ” دي ميستورا لا يبذل جهودا كافية في إطار عملية جنيف حول سورية وهو ما يرغمنا على تفعيل جهودنا في إطار عملية أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي إلا أننا لا نعتزم الاستعاضة عن جنيف بخطوات أخرى”.
وأضاف لافرنتييف من الضروري أن يشمل النشاط الذي يسبق عملية جنيف إجراء مشاورات مع دي ميستورا ومع جميع الأطراف المعنية ومع ممثلي الدول الضامنة وربما نحصل منهم على بعض الدعم .
وجرت في جنيف ثماني جولات من الحوار السوري السوري اختتمت الأخيرة في كانون الأول الماضي .
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تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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