واشنطن تفرض عقوبات على 6 أفراد و3 كيانات إيرانية جديدة

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ظهرت عارضة الأزياء ديمي روز، بإطلالة مثيرة وجريئة، في حملة إطلاق مجموعة أزياء علامتها الخاصة "ISAWITFIRST"، في فندق STK Ibiza، في جزيرة ايبيزا الاسبانية. وارتدت روز ذات الـ23 عاما، والشهيرة بجسدها الذي يشبه الساعة الرملية والأزياء الجريئة، فستانًا مثيرًا للغاية، باللون الأبيض مع أجزاء شفافة وتفاصيل مزينة بالأزهار تغطي مفاتنها. وأبرز فستانها القصير خصرها النحيل وساقيها الرشيقين، كما تميزت التنورة بشراريب قصيرة مدرجة، وأضافت ديمي روز لإطلالتها زوجًا من الصنادل البيج الشفافة والتي كشفت عن طلاء أظافرها الأبيض. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الوردي، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وقد حضر حفل إطلاق علامة ديمي الخاصة كل من مشاهير التلفزيون: كلوي سيمس، جورجيا كوسولو و عارضة الأزياء فرانكي ايسكيس، اللاتي أبهرن الحضور بإطلالتهن المذهلة.
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