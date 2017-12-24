الجيش اليمني يعلن استعادة عقبة القنذع ومركز مديرية نعمان في البيضاء

أعلن الجيش اليمني اليوم الأحد استعادة عقبة القنذع ومركز مديرية نعمان في البيضاء
GMT 19:46 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالجيش اليمني يأسر 12 عنصرًا من مليشيا الحوثي
GMT 19:30 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبردوي انفجارات عنيفة ومتقطعة تهز جبهات القتال في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء شمالي اليمن
GMT 00:33 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تشن قصف مدفعي عنيف على مواقع مختلفة للميليشيات الحوثية في سلسلة جبال العقبة المدخل الرئيسي لمديرية خب الشعف شمال محافظة الجوف، شمال شرق اليمن
GMT 21:41 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرمعارك ضارية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء شمالي اليمن
GMT 14:22 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبرمصادر عسكرية تؤكد أن الجيش اليمني تمكن من تحرير قرية الحول وبني بارق
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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