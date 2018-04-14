الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه مع مصر في حربها ضد الإرهاب

أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير إيفان سوركوش،اليوم السبت، وقوف الاتحاد الأوروبي مع مصر في حربها ضد الإرهاب.
وقال سوركوش فى تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الجيش المصري أحبط اليوم هجوماً إرهابياً كبيراً فى "سيناء"، معرباً عن خالص التعازى لعائلات الجنود الذين قتلهم الإرهابيون وهم يدافعون عن الوطن، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وأعلنت القوات المسلحة المصرية التصدي لهجوم إرهابي وقتل خلاله 14 إرهابياًَ واستشهاد 8 من جنود الجيش المصري.
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