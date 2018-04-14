الاتحاد الأوروبي يؤكد وقوفه مع مصر في حربها ضد الإرهاب

أكد رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير إيفان سوركوش،اليوم السبت، وقوف الاتحاد الأوروبي مع ‫مصر في حربها ضد الإرهاب.

وقال سوركوش فى تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الجيش المصري أحبط اليوم هجوماً إرهابياً كبيراً فى "‫سيناء"، معرباً عن خالص التعازى لعائلات الجنود الذين قتلهم الإرهابيون وهم يدافعون عن الوطن، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية التصدي لهجوم إرهابي وقتل خلاله 14 إرهابياًَ واستشهاد 8 من جنود الجيش المصري.