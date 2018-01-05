إصابة رئيس اركان الجيش اليمني اللواء طاهر العقيلي في انفجار لغم ارضي بسيارته اثناء زيارته مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.
GMT 18:25 2017 الأربعاء ,04 تشرين الأول / أكتوبرالعقيلي يؤكد أن قيادة الجيش الوطني ستتخذ إجراءات عقابية ضد كل من يثبت تلاعبه بالمال العام
GMT 17:13 2017 الإثنين ,25 أيلول / سبتمبررئيس هيئة الأركان العامة اليمنية اللواء الركن طاهر العقيلي يوقد شعلة سبتمبر في محافظة مأرب شرق اليمن
تلعب كارين جيلان دور الكوماندوز المشاكس في الجزء الجديد من فيلم المغامرة "جومانجي"، بعد مرور21 عامًا على الجزء الأول - بطولة الراحل روبن وليامز. وحرصت جيلان على جذب الأنظار لها اذ بدت مثيرة ومتألقة في ثوب كريمي في المؤتمر الصحافي للفيلم في بكين الصين. وانضمت الممثلة البالغة من العمر 30 عاما للنجم ذا روك جونسون البالغ من العمر 45 عاما والذي ظهر انيقا وخفيفا فى بدلة رمادية مخططة. وجذبت النجمة الاسكتلندية الانتباه لارتدائها الثوب الذي أضاف مزيدا من الإثارة والرقي لجسدها الرشيق . ولمزيد من الأناقة وضعت كارين على خصرها الصغير حزامًا من الساتان، مع ارتداء قرطين من الألماس ، حمل حقيبة يد صغيرة باللون القرمزي. ولماكياج ناعم وضعت القليل من محدد الأعين، وطلاء شفاه وردي خافت وأحمر شفاه مشرق لمزيد من الإثارة. وصففت كارين شعرها اللامع بطريقة بسيطة ناعمة لإضفاء
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