العراق يغلق المطارات والمعابر الحدودية 24 ساعة خلال الانتخابات

العراق يغلق مطاراته والمعابر الحدودية لمدة 24 ساعة خلال انتخابات 12 أيار، بحسب ما أعلن التلفزيون العراقي اليوم الأربعاء نقلا عن أمر لوكالة حدودية.

وسيدلي العراقيون بأصواتهم في أول انتخابات بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يسيطر على مساحات كبيرة من البلاد في عام 2014.

ويبدأ تنفيذ قرار إغلاق المطارات والمعابر الحدودية منتصف ليل الجمعة.