تضرر عدد من مركبات المستوطنين قرب مدينة حلحول شمال الخليل عقب رشقها بالحجارة
GMT 21:04 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / يناير١٠ ألاف لكل لاعب بالمصري عقب الفوز على الزمالك
GMT 20:54 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرضبط أقراص مخدرة بحوزة شيرين عبد الوهاب
GMT 19:49 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرإنبي يعلن إنتقال علي لطفي للاهلي
GMT 18:07 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايراغتيال الشيخ عارف الصبيحي إمام مسجد الرحمة برصاص مسلحين مجهولين في مديرية المنصورة شمالي مدينة عدن جنوب اليمن.
GMT 16:59 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرخالد علي يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية
GMT 16:18 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرغارات لطيران التحالف العربي على مواقع الحوثيين في منطقة العطفين في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.
GMT 16:07 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرأنباء عن مقتل إبن عم زعيم المتمردين الحوثيين المدعوا أبو زيد الحوثي في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي
GMT 16:03 2018 الأربعاء ,24 كانون الثاني / ينايرطيران التحالف العربي يشن 4 غارات على مواقع الحوثيين في مديرية ميدي شمال غربي اليمن
عادت عارضة الأزياء كايا جيرير، مرة أخرى بإطلالة مذهلة خلال عرض لمصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، الذي يعدّ من أهم المصممين العالميين في مجال الموضة والأزياء، بعد أن قدّمت أول عرض لها في مهرجان شانيل من خلال افتتاح أسبوع الموضة في باريس ربيع وصيف 2018 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وظهر جيرير ابنة السوبر موديل سيندي كراوفورد بإطلالة مميزة، وامتاز حياكة الفستان بـ"هوت كوتور" أي "الخياطة الراقية"، فهي تعد آخر صيحات الموضة العالمية. بعد أيام فقط من إعلانها عن مشاركتها مع المصمم الألماني، أثبتت ابنة عارضة الأزياء سيندي كروفورد أنها استطاعت أن تعتلي بقوة أعلى قائمتها لأفضل عارضات الأزياء الشهيرة. ظهرت كايا بفستان من اللون الوردي مع أكمام مغطاة بالريش، ذات التنورة الواسعة، بالإضافة إلى الأزهار التي تعلو حجاب الدانتيل الأسود، التي برز ملامحها الجميلة، وتزين فستانها مع تصميم الأزهار المعقدة
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