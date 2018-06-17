القوات اليمنية المشتركة بإسناد من التحالف العربي تضيق الخناق على ميليشيات الحوثي داخل مطار الحديدة
GMT 13:34 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيو"النيابة الفرنسية" تعلن إصابة شخصين في عملية طعن نفذتها امرأة في جنوب فرنسا
GMT 17:01 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوإصابتان باستهداف نفذته طائرات استطلاع الاحتلال لمطلقي البالونات الحارقة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
GMT 17:00 2018 السبت ,16 حزيران / يونيومسؤول روسي يصرح أن حادثة الصدم بموسكو قد تكون ناتجة عن فقدان السائق السيطرة على مركبته
GMT 16:59 2018 السبت ,16 حزيران / يونيومقتل 17 شخصًا جراء تفجير قنبلة غاز مسيل للدموع داخل ملهى في كراكاس
GMT 16:21 2018 السبت ,16 حزيران / يونيوالسلطات الروسية تعلن اعتقال سائق سيارة الأجرة التي تسببت في الحادث واتضح أن لديه رخصة قيادة قرغيزية
جذبت عارضة الازياء جوان سمولز، أنظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المميزة، في عرض أزياء العلامة الشهيرة "ألبيرتا فيريتي"، خلال أسبوع ميلانو للأزياء في إيطاليا يوم الجمعة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا شفافًا كشف عن ملابس داخلية سوداء تحته. تميز فستان العارضة البورتوريكية، المذهلة البالغة من العمر 29 عاما، بتطريزات على شكل ريش، والذي انتهي بآخر الفستان بشراريب طويلة إلى الأرض، وأضافت سمولز لشخصيتها المثيرة وجسدها المتناسق مزيدا من التألق، حيث انتعلت زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب، مع القليل من الإكسسوارات، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والأنيق، مع ظلال العيون الدخانية ولمسة من أحمر الشفاه النيوود والذي أضاف مزيدا من الأناقة إلى جمالها الطبيعي. أثبتت جوان براعتها في مجال الأزياء بينما كانت تمشي على المدرج بكل سلاسة وسهولة في إطلالتها الثانية وبتقديمها عرضًا جريئًا آخر، وتألقت بثوب مُستوحى من الهنود الأميركيين المصممين مع
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