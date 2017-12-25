قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت سيرا غرب رام الله
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت سيرا غرب رام الله

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قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت سيرا غرب رام الله

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قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت سيرا غرب رام الله قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت سيرا غرب رام الله



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قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت سيرا غرب رام الله قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت سيرا غرب رام الله



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