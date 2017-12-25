قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت سيرا غرب رام الله
GMT 21:25 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرمستوطن يطلق النار صوب مركبة مواطن قرب قرية أم صفا قضاء رام الله
GMT 15:27 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله وتطلق الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين
GMT 14:26 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرمواجهات في قرية الجانية غرب رام الله وجنود الاحتلال يطلقون قنابل الغاز صوب منازل المواطنين
GMT 13:23 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تقتحم قرية دير نظام غرب رام الله
GMT 10:29 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرإصابة 11 فلسطينيًا بالرصاص المطاطى فى قرية المغير شرق رام الله
تقضي عارضة الأزياء بلاك شاينا، أول احتفال لعيد الميلاد مع ابنتها دريم من خطيبها السابق روب كارداشيان، نجم التليفزيون، وفي أحدث ظهور لها، لفتت النجمة الأميركية الأنظار لها بإطلالتها المثيرة أثناء خروجها للتسوق يوم السبت. وارتدت شاينا فستانًا قصيرًا ضيقًا مخططًا بألوان محايدة أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية مما جذب الأنظار إليها، ونسقته مع زوج من الأحذية فوق الركبة مطابقة، مع حزام أسود وحقيبة جلدية مطابقة. وصففت نجمة تليفزيون الواقع، شعرها الأشقر على شكل موجات لينسدل بطبيعته على كتفيها وظهرها، مع مكياج ناعم. ونشرت شاينا، الأسبوع الماضي،عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لأطفالها " كينج كايرو" (5 أعوام)، و"دريم" (13 شهرًا) بملابس بابا نويل يوم الأربعاء الماضي، وكان كلاهما يرتديان قبعات احتفالية. واستحوذ خلاف شاينا مع خطيبها اهتمام الاعلام في الشهور الأخيرة حيث شن روب كارداشيان شقيق
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