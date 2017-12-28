مليشيا الحوثي تجدد قصفها العشوائي على القرى السكنية بمديرية الخوخه في محافظة الحديدة غرب اليمن، بصواريخ الكاتيوشا.
GMT 16:20 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع مليشيا الحوثي في منطقتي مسورة وقطبين بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء شمال اليمن.
GMT 08:14 2017 الأربعاء ,27 كانون الأول / ديسمبرغارات جوية لطيران التحالف العربي تستهدف تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي في منطقة مسورة بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء شمال اليمن .
GMT 18:22 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرمليشيات الحوثي تنشر قناصة بمحيط "الحيمة" لاستهداف قيادات حزب المؤتمر
GMT 18:15 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرإصابة طفلين بسقوط قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي على منزل في المطار القديم شمال مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 14:47 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبرقتلى من عناصر مليشيا الحوثي بصد هجوم لهم على مواقع الجيش الوطني شرق مديرية الخوخة غرب مدينة تعز جنوب اليمن.
كشفت مصادر صحافية أن النجمة الشابة ليندسي لوهان، تعاني حاليا من أزمة سداد ديون قيمتها 100 ألف دولار مستحقة عليها، والتي علقت عليها بأنها "لم تقترف أي خطأ لتخلف ورائها هذا المبلغ الضخم المستحق دفعه للحكومة الأميركية". كشفت مجلة "ذا بلاست" عن تخلف النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، عن دفع الضرائب المُستحقّة عليها في كل من عام 2010 و2014 و 2015، حيث وصلت قيمة المَبلغ المُتراكم إلى 100.710 ألف دولار، الأمر الذي دفع المسؤولين الفيدراليين في الحكومة الأميركية إلى تطبيق حجز ضريبي عليها. ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت مصادر إن هذا الرقم أدى إلى قيام مسئولين اتحاديين بإصدار امتياز ضرائب على الممثلة التي دافعت عن نفسها بهذا الشأن، مشيرة إلى أن موظفتها المسؤولة عن حساباتها الشخصية في لوس انجلوس هي من كانت وراء هذا الخطأ، فخلال الفترة الزمنية
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