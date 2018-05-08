الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تجنب التصعيد في الأيام المقبلة بشأن إيران
GMT 14:07 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوممثلو بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الاتحاد الأوروبي يلتقون نائب وزير الخارجية الإيراني في بروكسل لبحث الاتفاق النووي
GMT 11:59 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوقوات الجيش اليمني تسيطر على مفرق البرح والوزعية غرب مدينة تعز
GMT 11:04 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايونتنياهو يعلن إن إيران تعتزم نشر أسلحة شديدة الخطورة في سورية
GMT 10:52 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايوجهانغيري يعلن أن طهران مستعدة لأي سيناريو في حال انسحاب ترامب من الاتفاق النووي
GMT 18:17 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوالوفد يتضمن 6 شخصيات من بينها السفير الأميركي في إسرائيل ووزير الخزانة وإيفانكا ترامب وجاريد كوشنر ومساعده لشؤون المفاوضات الدولية
تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
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