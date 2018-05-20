باراغواي تنقل سفارتها من تل أبيب للقدس الإثنين

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن رئيس بارغواي هوراسيو كارتيس سيصل إسرائيل الليلة لتدشين سفارة بلاده بالقدس غدا الإثنين.

وقالت الإذاعة، أن رئيس جواتيمالا كان قد احتفل قبل أيام بتدشين سفارة بلاده فى القدس.