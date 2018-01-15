مقاتلات التحالف العربي تستهدف بغارتين جويتين مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية شمال اليمن

استهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارتين جويتين مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية ومصرع عددا من عناصرها المتواجدة في جبل بحرة المطل على وادي جهم جنوب مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء شمال اليمن.
GMT 13:31 2018 الإثنين ,15 كانون الثاني / ينايرغارتان جويتان لمقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين شمال العاصمة صنعاء شمال اليمن
GMT 19:44 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تشن 9 غارات جوية على مواقع الحوثيين في مديريتي حرص وميدي بمحافطة حجة شمال اليمن
GMT 18:45 2018 الثلاثاء ,09 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تلقي منشورات تحذيرية على محافظتي حجة شمال والحديدة غربي اليمن
GMT 07:24 2018 الأحد ,07 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تستهدف مواقع لمليشيا الحوثي شرق مديرية الخوخة غرب اليمن
GMT 09:28 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / ينايرمقاتلات التحالف العربي تدمر مركزًا للقيادة تابعًا لميليشيات الحوثي في جبهة الساحل الغربي في اليمن
ظهرت النجمة الشهيرة كيندال جينر خلال عرض أزياء العلامة التجارية "Dsquared2" ، الذي أقيم الأحد الماضي، ببالطو ضخم من الفرو؛ على الرغم من الهجوم الذي طال عائلتها لارتدائهم الملابس الفرو الطبيعي في الماضي، ما أثار جدلًا واسعًا بين جمهورها. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت بالتأكيد كيندال جينر المنتمية لعائلة "كارداشيان"، الأكثر لفتًا للانتباه، خاصة بما ارتدته من معطف ضخم مبطن بالفرو، من رقبتها حتى أسفل ركبتها خلال العرض. ولم تعقب العلامة التجارية DSquared2 و كيندال جينر على طبيعة الملابس. والعلامة التجارية، التي اشتهرت بالأزياء الفاخرة التي لا مثيل لها من الثنائي الأيقوني الشهير دين ودان كاتن، تصنع حاليا بنسبة 100٪ من قبعات فراء الراكون، و 50٪ من جلد الماعز و 50٪ من فرو الثعلب للنساء، فضلا عن سترات الأطفال المصنوعة من فراء الذئب. وبطبيعة الحال، أثار معطف جينر جدلا كبيرا
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