مقاتلات التحالف العربي تستهدف بغارتين جويتين مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية شمال اليمن

استهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارتين جويتين مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية ومصرع عددا من عناصرها المتواجدة في جبل بحرة المطل على وادي جهم جنوب مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء شمال اليمن.