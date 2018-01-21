شبان يستهدفون مركبات المستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية
GMT 21:46 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تنصب حواجزها على مداخل مدينة حلحول وبيت عينون ومخيم العروب شمال الخليل
GMT 20:00 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تقتحم مخيم العروب شمال الخليل بعد تعرضها للرشق بالزجاجات الحارقة
GMT 16:33 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرالاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة تل جنوب نابلس
GMT 15:33 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرالاحتلال يقتحم عددًا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية قبل قليل
GMT 13:37 2018 الأحد ,21 كانون الثاني / ينايرقوات الاحتلال تنصب حاجزًا عسكريًا وتشرع بعمليات تفتيش للمارة في بلدة جيوس قضاء قلقيلية قبل قليل
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد، والممثل روبرت باتينسون، بإطلالات أنيقة ومميزة خلال عرض أزياء ديور لخريف/شتاء 2018-2019 للرجال في العاصمة الفرنسية باريس، يوم السبت. وجذبت بيلا حديد البالغة من العمر 21 عاما، أنظار الحضور بإطلالتها المثيرة حيث ارتدت بدلة سوداء مكونة من سروال وسترة مفتوحة تكشف عن حمالة صدر من الدانتيل. وحافظت عارضة الأزياء على إطلالتها الأنثوية بشكل مميز عن طريق بعض الاكسسوارات من الأقراط المميزة ومنديل حول العنق باللون الأسود، إضافة إلى أنها صففت شعرها ليكون مرفوعا بشكل ذيل الحصان انيق، ما اضاف إلى اطلالتها مزيدا من التألق. وباعتبارها واحدة من أهم عارضات الأزياء هذه اللحظة، ليس من العجب أن نجدها تواكب اتجاهات منصات الموضة، لذلك اختارت واحدة من النظارات الشمسية السوداء الصغيرة التي ظهرت تصاميم مميزة على إطاراتها، مع المكياج البسيط والناعم ما اعطاها مظهرا طبيعيا ليبرز ملامحها
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