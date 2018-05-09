صرح أحد مشايخ صعدة يصرح أن ممارسات الحوثي لا تمس لقبائل صعدة بصلة.

كما قال اجتماعنا اليوم هو لدعم وشكر جهود التحالف العربي لطرد ميليشيات الحوثي.