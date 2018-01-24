الجيش اليمني يحرر جبل مركوزة الاستراتيجي في البيضاء

حرر الجيش اليمني والمقاومة بدعم من طيران التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم الأربعاء جبل (مركوزة) الاستراتيجي في مديرية ناطع ب جبل مركوزة، بعد مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية التى تسللت أمس إلى الجبل.