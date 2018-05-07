توقيف مدون ساخر في مصر يثير غضب نشطاء مواقع التواصل

أثار المدون الساخر شادي أبو زيد موجة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول خبر اعتقاله، وهوا ما رفضه المغردون .
واضافت وسائل الإعلام المصرية "إن شادي تم اقتياده إلى مكان مجهول بعد اقتحام بيته من قبل مجموعة من أفراد الأمن"، ونشرت أخت المدون المصري رولا أبو زيد على صفحتها على "فيسبوك" خبر القبض على أخيها.
وتداول مستخدمو فيسبوك ما كتبته رولا أكثر من ألف مرة منذ صباح الأحد، كما ظهر هاشتاغ "#شادي_ابو_زيد_فين" على تويتر وورد عليه نحو ألفي تغريدة.
وكان شادي مذيع يعمل فيديوهات ساخره علي مواقع التواصل الاجتماعي وكان أحد أفراد فريق عمل برنامج "أبله فاهيتا".
GMT 13:39 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوزياد بارود يعلق على خروجه من المنافسة في الانتخابات النيابية
GMT 13:22 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوالحريري يهنئ القوات اللبنانية على ما حققته في الانتخابات
GMT 13:15 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوالحريري يعلن أن تيار المستقبل حصل على 21 مقعدًا في البرلمان
GMT 13:08 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوالحريري يؤكد أن جمهور رفيق الحريري تفوق على مشاريع الهيمنة على بيروت
GMT 13:06 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوالحريري يؤكد أن تيار المستقبل واجه تحديات عدة في الانتخابات وانتصر
أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
أرسل تعليقك