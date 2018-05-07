توقيف مدون ساخر في مصر يثير غضب نشطاء مواقع التواصل

أثار المدون الساخر شادي أبو زيد موجة من الغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول خبر اعتقاله، وهوا ما رفضه المغردون .

واضافت وسائل الإعلام المصرية "إن شادي تم اقتياده إلى مكان مجهول بعد اقتحام بيته من قبل مجموعة من أفراد الأمن"، ونشرت أخت المدون المصري رولا أبو زيد على صفحتها على "فيسبوك" خبر القبض على أخيها.

وتداول مستخدمو فيسبوك ما كتبته رولا أكثر من ألف مرة منذ صباح الأحد، كما ظهر هاشتاغ "#شادي_ابو_زيد_فين" على تويتر وورد عليه نحو ألفي تغريدة.

وكان شادي مذيع يعمل فيديوهات ساخره علي مواقع التواصل الاجتماعي وكان أحد أفراد فريق عمل برنامج "أبله فاهيتا".