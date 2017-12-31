مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شرق القدس المحتلة

اندلعت قبل قليل، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.
GMT 16:48 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرقوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من دخول بلدة بيت فوريك شرق نابلس
GMT 15:48 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرإصابة عدد من جنود الاحتلال بالحجارة خلال مواجهات بلدة الرام بالقدس المحتلة
GMT 15:26 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرمواجهات في بلدة أبوديس وتمكن الشباب من فتح ثغرة كبيرة في الجدار الفصل العنصري بين ابوديس والقدس المحتلة
GMT 14:31 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرمواجهات مستمرة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدتي العيزرية وابو ديس شرق القدس المحتلة
GMT 12:43 2017 الجمعة ,29 كانون الأول / ديسمبرمواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز قلنديا
ظهرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز، وهما في طريقهما لتناول الغداء في أحد المطاعم الأميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة، حيث جذبت عدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة، مرتدية بلوفر مخطط من الألوان المحايدة، ونسقته مع سروال واسع من الجينز عالي الخصر. وأضافت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 48 عامًا، زوجًا من الأحذية السوداء المفتوحة ذات كعب عال، ما أضاف بعضًا من السنتيمترات إلى طولها، وأكملت المغنية العالمية إطلالتها بحقيبة يد جلدية سوداء، وبعض من الخواتم، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية، والنظارات الشمسية، واختارت أن ترفع شعرها على شكل كعكة والذي ناسب مكياجها البرونزي اللامع، إضافة إلى أحمر الشفاة الوردي. وظهرت جنيفر لوبيز، التي تعد من أكثر الأزواج الناجحة، برفقة حبيبها رودريجيز، البالغ من العمر 42 عامًا، والذي اتبع خطاها في الأناقة، حيث ارتدى سروالًا من الجينز الابيض، وقميصًا
أرسل تعليقك