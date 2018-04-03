المالكي يؤكد أن القوات البحرية للتحالف أفشلت الهجوم الحوثي - الإيراني

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي اليوم الثلاثاء أن القوات البحرية للتحالف أفشلت الهجوم الحوثي - الإيراني.

وأكد أن الهجوم الإرهابي يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.