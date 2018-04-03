المالكي يؤكد أن الهجوم الحوثي الإيراني استهدف ناقلة نفط سعودية غرب ميناء الحديدة
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المالكي يؤكد أن الهجوم الحوثي - الإيراني استهدف ناقلة نفط سعودية غرب ميناء الحديدة

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العرب اليوم - المالكي يؤكد أن الهجوم الحوثي - الإيراني استهدف ناقلة نفط سعودية غرب ميناء الحديدة

تركي المالكي المتحدث باسم التحالف
صنعاء - العرب اليوم

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي اليوم الثلاثاء أن الهجوم الحوثي - الإيراني استهدف ناقلة نفط سعودية غرب ميناء الحديدة

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المالكي يؤكد أن الهجوم الحوثي الإيراني استهدف ناقلة نفط سعودية غرب ميناء الحديدة المالكي يؤكد أن الهجوم الحوثي الإيراني استهدف ناقلة نفط سعودية غرب ميناء الحديدة



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المالكي يؤكد أن الهجوم الحوثي الإيراني استهدف ناقلة نفط سعودية غرب ميناء الحديدة المالكي يؤكد أن الهجوم الحوثي الإيراني استهدف ناقلة نفط سعودية غرب ميناء الحديدة



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