المالكي يؤكد أن الهجوم الحوثي - الإيراني استهدف ناقلة نفط سعودية غرب ميناء الحديدة

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي اليوم الثلاثاء أن الهجوم الحوثي - الإيراني استهدف ناقلة نفط سعودية غرب ميناء الحديدة