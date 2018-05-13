بولتون يعلن أن فرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران أمر ممكن وذلك يتوقف على سلوك الحكومات الأخرى

أعلنت مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اليوم الأحد أن فرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران أمر ممكن وذلك يتوقف على سلوك الحكومات الأخرى.