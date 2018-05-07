زياد بارود يعلق على خروجه من المنافسة في الانتخابات النيابية

توجه وزير الداخلية السابق زياد بارود بكلمة بشأن مشاركته في الانتخابات النيابية، معلقًا عن خروجه من المنافسة.
وقال بارود "انا لا اخسر: اما اربح او اتعلم" (نيلسون مانديلا)، لقد تعلمت كثيرا... أشكر كل الذين منحوني ثقتهم .. أشكر فريق الحملة المتفاني في تطوعه وكل من أسهم فيها. وأتمنى التوفيق للنواب الجدد".
GMT 14:03 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوتوقيف مدون ساخر في مصر يثير غضب نشطاء مواقع التواصل
GMT 13:22 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوالحريري يهنئ القوات اللبنانية على ما حققته في الانتخابات
GMT 13:15 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوالحريري يعلن أن تيار المستقبل حصل على 21 مقعدًا في البرلمان
GMT 13:08 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوالحريري يؤكد أن جمهور رفيق الحريري تفوق على مشاريع الهيمنة على بيروت
GMT 13:06 2018 الإثنين ,07 أيار / مايوالحريري يؤكد أن تيار المستقبل واجه تحديات عدة في الانتخابات وانتصر
أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
أرسل تعليقك