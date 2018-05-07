زياد بارود يعلق على خروجه من المنافسة في الانتخابات النيابية

توجه وزير الداخلية السابق زياد بارود بكلمة بشأن مشاركته في الانتخابات النيابية، معلقًا عن خروجه من المنافسة.

وقال بارود "انا لا اخسر: اما اربح او اتعلم" (نيلسون مانديلا)، لقد تعلمت كثيرا... أشكر كل الذين منحوني ثقتهم .. أشكر فريق الحملة المتفاني في تطوعه وكل من أسهم فيها. وأتمنى التوفيق للنواب الجدد".