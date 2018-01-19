مقتل 5 جنود على الاقل في النيجر في هجوم لبوكو حرام

أعلنت مصادر امنية متطابقة لوكالة فرانس برس الجمعة مقتل خمسة جنود نيجريين على الاقل و"جرح آخرين" الاربعاء في هجوم نسب الى جماعة بوكو جرام في جنوب شرق النيجر القريب من نيجيريا.
وقال مسؤول في جهاز الامن لفرانس برس "قتل جنود وجرح نحو عشرين آخرين في هذا الهجوم لبوكو حرام في تومور" البلدة الواقعة في ديفا. وتحدث مصدر آخر عن "مقتل خمسة جنود على الاقل ومدني واحد" في الهجوم الذي يأتي بعد اشهر من الهدوء في المنطقة التي كانت تشهد منذ شباط/فبراير 2015 اعتداءات لبوكو حرام.
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ظهرت العارضة الشهيرة كيت موس يوم الخميس على المنصة في باريس بعد غياب لسنوات، وكانت البالغة 44 عاما وصلت إلى باريس لمناسبة عيد ميلادها الـ44 هذا الأسبوع، وقد رافقت موس على المنصة زميلتها وأيقونة الموضة من نينتيز ناعومي كامبل. إذ خطت موس على المنصة بجانب زميلتها القديمة ناعومي كامبل، والبالغة 47عاما، في عرض مجموعة أزياء لويس فيتون لشتاء 2019 التي أقيمت في أسبوع الموضة للرجال في باريس، وقد ارتدت العارضتان المعاطف المضادة للأمطار، وأحذية بوت ماركة "دي إم"، وقد تشابكت العارضاتان الأيدي مع مصمم الأزياء الإنجليزي كيم جونزو البالغ 39 عاما، الذي قدم عرضًا استثنائيا بعد سبع سنوات من رحيلة عن دار الأزياء وخلال العرض، تألقت كيت موس وناعومي كامبل على حد سواء أسفل المنصة برفقة المصمم، مع صرخات مبهجة من الحضور، وعلى الرغم من سن كيت موس ظهرت أكثر إشراقا
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