مقتل 5 جنود على الاقل في النيجر في هجوم لبوكو حرام

أعلنت مصادر امنية متطابقة لوكالة فرانس برس الجمعة مقتل خمسة جنود نيجريين على الاقل و"جرح آخرين" الاربعاء في هجوم نسب الى جماعة بوكو جرام في جنوب شرق النيجر القريب من نيجيريا.

وقال مسؤول في جهاز الامن لفرانس برس "قتل جنود وجرح نحو عشرين آخرين في هذا الهجوم لبوكو حرام في تومور" البلدة الواقعة في ديفا. وتحدث مصدر آخر عن "مقتل خمسة جنود على الاقل ومدني واحد" في الهجوم الذي يأتي بعد اشهر من الهدوء في المنطقة التي كانت تشهد منذ شباط/فبراير 2015 اعتداءات لبوكو حرام.