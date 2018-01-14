11 جريح من المدنيين معظمهم بحالة خطيرة جراء قصف مليشيا الحوثي لطريق خط الضباب منطقة الرعاية غرب تعز

11 جريح من المدنيين معظمهم بحالة خطيرة جراء قصف مليشيا الحوثي لطريق خط الضباب منطقة الرعاية غرب مدينة تعز جنوبي اليمن، بقذائف الهاون .
GMT 11:03 2018 الخميس ,11 كانون الثاني / ينايرتقرير حقوقي يوثق 2250 انتهاكا بحق الصحفيين اليمنيين خلال الثلاثة الأعوام الماضية معظمها ارتكتبتها مليشيا الحوثي
GMT 17:38 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير"متحدث التحالف" مليشيا الحوثي أطلقت 87 صاروخا بالستيا باتجاه السعودية .
GMT 17:37 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير"ناطق التحالف العربي" هناك أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم مليشيا الحوثي.
GMT 17:36 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير"التحالف العربي" ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف .
GMT 08:49 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / ينايراستمرار سلسلة الغارات الجوية العنيفة على مواقع الحوثيين شمال غرب العاصمة صنعاء
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد مع صديقها المغني زين مالك الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ25، يوم الجمعة، بإطلالة مميزة وجذابة، خلال توجههما للاحتفال بهذه المناسبة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية. وبدت عارضة الأزياء العالمية ومغني الفرقة الإنجليزية العالمية "ون دايركشن" مرتديان معطفا وسروالا من الجلد ذو اللون الأسود إضافة إلى نظرات شمسية صغيرة ذو تصميم مميز، فتم تشبيههما بإبطال سلسلة أفلام "Matrix" التي حققت نجاحا مذهلا فور عرضها وما زالت أحداثها عالقة بأذهان عشاق السينما، وأكمل الاثنان إطلالتهما بالأحذية المطابقة. كانت جيجي قد نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام" عدة صور مع زين احتفالاً بعيد ميلاده، ولاقت الصور إعجاب قطاع كبير من مرتادي صفحتها، فحققت الصور أكثر من 3.3 مليون إعجابا خلال 20 ساعة، ونشرت فيديو مع حبيبها تجمعهما لحظات رومانسية، معلقة : "أحب هذا الرجل أكثر
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