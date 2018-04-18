القوات العراقية تنفذ عملية عسكرية شمال تكريت

انطلقت الأربعاء عملية عسكرية لتعقب الخلايا النائمة لتنظيم داعش في مناطق جبل مكحول وتلال الخانوكة شمال تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وقال العقيد محمد خلف من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، في تصريح صحفي، إن "العملية تستهدف تطهير المناطق الجنوبية والشرقية لقضاء الشرقاط، بعد النشاط الملحوظ لعناصر داعش فيها، الذي تسبب مؤخراً عن هجوم للتنظيم على قرية اسديرة وراح ضحيته 24 مدنياً".