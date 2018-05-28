النائب العام المصري يكلف وزارة الآثار بإرسال خبراء لفحص الآثار المضبوطة في إيطاليا

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بتكليف وزارة الأثار باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال فريق من خبراء الآثار بالتنسيق مع الجانب الإيطالى لفحص الآثار المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها وتقديمه للنيابة العامة فور إعداده.
وذكر البيان الصادر من النائب العام، أنه تم إرسال إنابة قضائية للسلطات القضائية لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة وموافاة النيابة بكافة المستندات والمعلومات المطلوبة.
يأتى ذلك على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن ضبط السلطات الإيطالية لبعض القطع الأثرية التى يشتبه بكونها آثاراً مصرية.
GMT 14:35 2018 الإثنين ,28 أيار / مايوالسيسي يصدر قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي للقوات البحرية
GMT 13:12 2018 الإثنين ,28 أيار / مايوتفكيك عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب منزل مسؤول في وزارة الدفاع بمدينة عدن جنوب اليمن
GMT 12:55 2018 الإثنين ,28 أيار / مايوتشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق على لطفي من مسجد الشرطة في أكتوبر
GMT 12:45 2018 الإثنين ,28 أيار / مايورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدي رفضه أي وجود عسكري إيراني في سورية
GMT 20:02 2018 الأحد ,27 أيار / مايونقل الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش للمستشفى بسبب انخفاض ضغط الدم
ظهرت عارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، بإطلالة جذابة وأنيقة، في إحدى شوارع مدينة نيويورك الأميركية، بعد ظهر يوم أمس السبت. وارتدت إرينا التي بدت وكأنها على منصَّة عرض أزياء خاصة بها، فستانا قصيرًا باللون الأزرق منقوشا بالزهور، أبرز ساقيها النحيلتين. وأضافت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة والبالغة من العمر 32 عاما، زوجا من الصنادل السوداء المسطحة من دون كعب عال ذات الأربطة المتعددة على الكاحل، وحقيبة باللون ذاته، وأخفت عينيها بنظارة شمسية سوداء أنيقة. وظهرت إيرينا من دون ابنتها البالغة من العمر 14 شهرًا التي تسمى "ليا دي سين"، والتي انجبتها من حبيبها برادلي كوبر "43 عاما"؛ وبدأ الزوجان علاقتهما منذ عام 2015 عندما أنهى المرشح للأوسكار لأربع مرات، علاقته مع عارضة الازياء سوكي واترهاوس "26 عاما"، وتعيش إيرينا وبرادلي الآن مع ابنتهما في شقتها في حي ويست فيلادج في مدينة
أرسل تعليقك