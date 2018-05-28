النائب العام المصري يكلف وزارة الآثار بإرسال خبراء لفحص الآثار المضبوطة في إيطاليا

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بتكليف وزارة الأثار باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال فريق من خبراء الآثار بالتنسيق مع الجانب الإيطالى لفحص الآثار المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها وتقديمه للنيابة العامة فور إعداده.

وذكر البيان الصادر من النائب العام، أنه تم إرسال إنابة قضائية للسلطات القضائية لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة وموافاة النيابة بكافة المستندات والمعلومات المطلوبة.

يأتى ذلك على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن ضبط السلطات الإيطالية لبعض القطع الأثرية التى يشتبه بكونها آثاراً مصرية.