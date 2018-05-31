غرامة 50 ألف ريال للمعتمرين المتأخرين عن مغادرة السعودية

دعت المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية السعودية، المعتمرين القادمين للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، الالتزام بالتعليمات والتقيد بمدة التأشيرة، تفاديا لعقوبة تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر مع الترحيل.
كما حذرت مديرية الجوازات عبر موقعها الإلكترونى المواطنين والمقيمين من تشغيل أو إيواء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة أو التستر عليهم ، أو تقديم أى وسيلة تؤدى إلى بقائهم فى البلاد بصورة غير نظامية ، حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المترتبة على تلك المخالفات.
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ظهرت النجمة العالمية، اميليا كلارك، بإطلالة جذابة وأنيقة خلال حفلة "the American Songbook" المقامة في مدينة نيويورك الأميركية. ولفتت الممثلة البريطانية البالغة من العمر 31 عامًا، الأنظار إليها، بفستان أسود من دون أكمام مع خط عنق منحني، ونسقت معه سترة قصيرة وبأكمام طويلة مزينة بخيوط باللون الكحلي وازرار سوداء. وأكملت نجمة "Game Of Thrones" إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ومن الناحية الجمالية، تألقت بشعرها القصير المنسدل، أما الماكياج فكان ناعمًا مع إضافة الماسكارا السوداء ولمسة من أحمر الشفاه اللامع وأحمر الخدود الوردي. واميليا كلارك نالت شهرة عالمية بعد أن لعبت أحد أدوار البطولة في المسلسل الأكثر شهرة "Thrones of Game- لعبة العروش" وأصبحت واحدة من أهم النجمات ومن أبرز الوجوه المعروفة. وكشفت في وقت سابق أنها ستحصل على وشم تنين لتخليد النهاية الحتمية للسلسلة الملحمية، التي استطاعت تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة
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