العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء والمياه اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان بأن “طائرات حربية إسرائيلية وطائرات استطلاع خرقت الأجواء فجر اليوم وحلقت بأجواء النبطية مرجعيون وبنت جبيل ووادي الليطاني وفوق بلدات كفر جوز وحاصبيا في البقاع الغربي ويحمر وإقليم التفاح وعلى علو منخفض جدا”.
وأشار البيان إلى أن “طائرتي استطلاع اسرائيليتين خرقتا أيضا ليل أمس الأجواء اللبنانية ونفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب اللبناني بشكل مكثف”.
وجاء في البيان “إن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين لمسافة 500 متر” مشيرا إلى أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
ويواصل طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرقهما المتعمد للأجواء والمياه اللبنانية في انتهاك فاضح للقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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