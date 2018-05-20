العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء والمياه اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان بأن “طائرات حربية إسرائيلية وطائرات استطلاع خرقت الأجواء فجر اليوم وحلقت بأجواء النبطية مرجعيون وبنت جبيل ووادي الليطاني وفوق بلدات كفر جوز وحاصبيا في البقاع الغربي ويحمر وإقليم التفاح وعلى علو منخفض جدا”.

وأشار البيان إلى أن “طائرتي استطلاع اسرائيليتين خرقتا أيضا ليل أمس الأجواء اللبنانية ونفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب اللبناني بشكل مكثف”.

وجاء في البيان “إن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين لمسافة 500 متر” مشيرا إلى أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

ويواصل طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرقهما المتعمد للأجواء والمياه اللبنانية في انتهاك فاضح للقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701