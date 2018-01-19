شبان يستهدفون الاحتلال بالمفرقعات النارية على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية قبل قليل
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شبان يستهدفون الاحتلال بالمفرقعات النارية على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية قبل قليل

العرب اليوم -

العرب اليوم - شبان يستهدفون الاحتلال بالمفرقعات النارية على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية قبل قليل

قوات الاحتلال
رام الله - العرب اليوم

شبان يستهدفون الاحتلال بالمفرقعات النارية على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية قبل قليل

 

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شبان يستهدفون الاحتلال بالمفرقعات النارية على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية قبل قليل شبان يستهدفون الاحتلال بالمفرقعات النارية على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية قبل قليل



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شبان يستهدفون الاحتلال بالمفرقعات النارية على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية قبل قليل شبان يستهدفون الاحتلال بالمفرقعات النارية على الحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية قبل قليل



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تألقتا بعد غياب سنوات عدة عن منصات الموضة

ظهور كيت موس وناعومي كامبل في عرض "فيتون"

باريس ـ مارينا منصف

ظهرت العارضة الشهيرة كيت موس يوم الخميس على المنصة في باريس بعد غياب لسنوات، وكانت البالغة 44 عاما وصلت إلى باريس لمناسبة عيد ميلادها الـ44 هذا الأسبوع، وقد رافقت موس على المنصة زميلتها وأيقونة الموضة من نينتيز ناعومي كامبل. إذ خطت موس على المنصة بجانب زميلتها القديمة ناعومي كامبل، والبالغة 47عاما، في عرض مجموعة أزياء لويس فيتون لشتاء 2019 التي أقيمت في أسبوع الموضة للرجال في باريس، وقد ارتدت العارضتان المعاطف المضادة للأمطار، وأحذية بوت ماركة "دي إم"، وقد تشابكت العارضاتان الأيدي مع مصمم الأزياء الإنجليزي كيم جونزو البالغ 39 عاما، الذي قدم عرضًا استثنائيا بعد سبع سنوات من رحيلة عن دار الأزياء وخلال العرض، تألقت كيت موس وناعومي كامبل على حد سواء أسفل المنصة برفقة المصمم، مع صرخات  مبهجة من الحضور، وعلى الرغم من سن كيت موس ظهرت أكثر إشراقا

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