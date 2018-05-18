ميركل تعلن سنبقى ندعم الاتفاق النووي مع إيران

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي انها تدعم الاتفاق النووي مع إيران.

وأكدت أن الاتفاقية مع طهران ليست مثالية ونعمل على تحسينها.