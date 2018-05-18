ميركل تعلن سنبقى ندعم الاتفاق النووي مع إيران

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي انها تدعم الاتفاق النووي مع إيران.
وأكدت أن الاتفاقية مع طهران ليست مثالية ونعمل على تحسينها.
GMT 12:41 2018 الجمعة ,18 أيار / مايوالانفجارات في مطار حماة العسكري ناجمة عن قصف استهدف أنظمة صواريخ أرض جو باور 373 التابعة للميليشيات الإيرانية
GMT 12:24 2018 الجمعة ,18 أيار / مايوإعلام النظام السوري يتحدث عن انفجارات جديدة في مطار حماة العسكري
GMT 12:21 2018 الجمعة ,18 أيار / مايوالاحتلال يضع قيودًا ويشدد على المصلين بعد خروجهم من المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة.
GMT 11:55 2018 الجمعة ,18 أيار / مايووصول ٤ شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية من الأردن لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون قبل قليل.
GMT 11:55 2018 الجمعة ,18 أيار / مايوانفجارات قرب مطار حماة
تُعد فاعلية "أمفار غالا" بمثابة واحدة من أكثر الفعاليات المرغوبة على مستوى العالم ويحضرها النخبة الهوليوودية. ولفتت كل من أليساندرا أمبروسيو، هايدي كلوم، توني غارن، وإلسا، الأنظار بسحر أزيائهن عندما وصلوا إلى عالم الموضة في حفلة أمفار في فندق دو كاب خلال مهرجان كان السينمائي السنوي الـ71. عارضات عالميات يذهلن الجميع بمظهرهن الخلاب خلال الحفلة: وأذهلت أليساندرا الجميع بثوب وردي، بينما قدمت هايدي عرضًا مرحًا في ثوبها الأبيض شبه الشفاف عندما انضمت إلى توني وإلسا على السجادة الحمراء. وأثبتت أليساندرا، السبب في كونها واحدة من أنجح عارضي الأزياء في العالم، في الثوب المنسدل الذي يتميز بخط العنق غير المتناظر والرأس المتدفق. ولعبت النجمة ببراعة بفستانها المثير، ونجحت في إظهار ساقيها الطويلتين عندما قدمتهما إلى الأمام. وأضافت قلادة ذهبية وأقراط متناسقة إلى شكلها الملكي وأثبتت جمالها، مع لمحة لامعة لأحمر الشفاه ومكياج
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