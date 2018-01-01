قوات الجيش اليمني، تحاصر الحوثيين في مناطق متفرقة في مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة شمال اليمن، وطيران الآباتشي التابع للتحالف العربي يقوم بتدمير تعزيزات حوثية