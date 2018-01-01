قوات الجيش اليمني، تحاصر الحوثيين في مناطق متفرقة في مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة شمال اليمن، وطيران الآباتشي التابع للتحالف العربي يقوم بتدمير تعزيزات حوثية
GMT 11:20 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / ينايرقوات الجيش اليمني تعلن تحرير موقع القرن الإستراتيجي
GMT 10:42 2017 السبت ,30 كانون الأول / ديسمبرمتحدث الجيش اليمني يؤكد أن انهيارات الميليشيا الحوثية تتوالى بشكل متسارع في كل الجبهات
GMT 14:20 2017 الإثنين ,25 كانون الأول / ديسمبرقوات الجيش اليمني تصل إلى ثالث مديريات محافظة البيضاء وسط اليمن
GMT 14:17 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرالجيش اليمني يعلن استعادة عقبة القنذع ومركز مديرية نعمان في البيضاء
GMT 19:46 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبرالجيش اليمني يأسر 12 عنصرًا من مليشيا الحوثي
بعد أن فاجأت النجمة العالمية بينلوبى كروز عشاقها ومحبيها بتحول مظهرها إلى مصممة الأزياء دوناتيلا فيرساتشي التي تلعب دورها في المسلسل التلفزيوني "Versace: American Crime Story "، والذي تدور أحداثه عن اغتيال مؤسس علامة "فيرساتشي" الفاخرة، جياني فيرساتشي، في عام 1997، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورا جديدة للممثلة الإسبانية والتي لاقت استحسانا كبيرا من معجبيها. وظهرت الفنانة البالغة من العمر 43 عاما بإطلالة مثيرة وأنيقة، حيث ظهرت بشعر مستعار باللون الأشقر، وارتدت فستانا ابيضا أبرز منحنيات جسدها الذي يشبه الساعة الرملية، ويتميز بفتحة كبيرة بإحدى الجانبين تصل إلى أعلى الفخذ، ولكونها استولت على أسلوب "دونتيلا" الشهير، فقد نجحت في إضفاء البهجة والجاذبية والإثارة إلى إطلالتها. الجدير بالذكر أن محطّة "FX" المُنتجة لسلسلة تمثيليات الجرائم الأميركية American Crime Story نشرت أول فيديو ترويجي للمسلسل The Assassination of Gianni Versace: American Crime
أرسل تعليقك