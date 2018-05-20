ملايين الفنزويليين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فتحت مراكز الاقتراع ابوابها امام ملايين الناخبين في فنزويلا اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن نحو 5ر20 مليون ناخب فنزويلي مدعوون للإدلاء بأصواتهم فى مراكز الاقتراع البالغ عددها 14 ألفا و638 مركزا بينما ستجري الانتخابات في دورة واحدة .
ويعد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو الأوفر حظا فيها للفوز بولاية ثانية مدتها 6 سنوات بينما ينافسه مرشحون آخرون يمثلون مختلف الأحزاب .
وأدلى الرئيس مادورو بصوته في الانتخابات لدى بدء التصويت.
ونشرت السلطات الفنزويلية نحو 300 ألف عسكري وشرطي لضمان الأمن خلال عملية الاقتراع.
وكان الرئيس مادورو تولى الحكم في فنزويلا عقب وفاة الرئيس السابق اوغو تشافيز في الخامس من آذار عام 2013.
الحكومة الفنزويلية: العقوبات الامريكية الجديدة جزء من حملة عدوانية ضد فنزويلا
وفي سياق آخر نددت الحكومة الفنزويلية بالعقوبات الأمريكية الجديدة ضدها مؤكدة أنها محاولة لتخريب الانتخابات الرئاسية.
وفي بيان نقلته رويترز وصفت الحكومة الفنزويلية العقوبات بأنها “جزء من حملة عدوان منظمة” تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقالت إن “هذه العقوبات ليست مفاجئة عشية انتخابات جديدة عندما يخرج شعب فنزويلا للدفاع عن ديمقراطيته ضد الاعتداءات الإمبريالية التي تحاول إخراجها عن مسارها”.
وترفض فنزويلا بشكل دائم محاولات التدخل الامريكي في شؤونها الداخلية والعقوبات أحادية الجانب التي تفرضها واشنطن فيما تستمر الولايات المتحدة بافتعال الأزمات السياسية ومحاولاتها بسط هيمنتها وتوسيع استثماراتها في أمريكا اللاتينية بشكل عام وفنزويلا على وجه الخصوص .
يذكر أن فنزويلا ارجأت الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس التشريعية والمحلية التي كانت مقررة في ال22 من نيسان الماضي الى العشرين من ايار الجاري وذلك بعد اتفاق بين الرئيس نيكولاس مادورو وبعض أحزاب المعارضة.
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