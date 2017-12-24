مليشيا الحوثي تواصل قصفها لقرى عزلة الحيمة في مديرية التعزية شمال مدينة تعز، جنوب اليمن.
GMT 09:37 2017 الأحد ,24 كانون الأول / ديسمبرتجدد المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني، ومليشيا الحوثي في جبهة الأقروض شرق مدينة تعز جنوب اليمن.
GMT 19:30 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبردوي انفجارات عنيفة ومتقطعة تهز جبهات القتال في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء شمالي اليمن
GMT 19:22 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبرسقوط ثلاث قذائف تطلقها مليشيا الحوثي، على الاحياء السكنية غرب مدينة تعز جنوب اليمن وانفجارات عنيفة تهز المنطقة.
GMT 17:34 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبروزير الخارجية اليمني يغادر البعثة الروسية من مقر السفارة إلى المطار في صنعاء
GMT 20:53 2017 الثلاثاء ,19 كانون الأول / ديسمبرمقتل 6 اطفال وأمهم في قصف لمليشيا الحوثي على مديرية الوازعية جنوب مدينة تعز جنوب اليمن
نشرت المغنية الأميركية بلاك شاينا، صورًا لها مع أطفالها كينغ كايرو (5 أعوام)، و دريم (13 شهرا)، بقبعات عيد الميلاد الرائعة، وأخذت شاينا استراحة من واجبات الأمومة، وخرجت للاستمتاع مع أصدقائها قبل عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد، يوم الجمعة في مدينة كاليفورنيا، وجذبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاما، الأنظار إليها بإطلالتها المثيرة حيث ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل، وارتدت زي راكب الدراجة النارية الأنيق، لتلتقي بأصدقائها في الملهي الليلي "Poppy"، في ويست هوليوود، كاليفورنيا. وخرجت شاينا بشعرها الملون بالأزرق حديثا، مع أظافرها التي أضافت لها طلاء الأظافر الذهبي، وقد أضافت الأحذية الطويلة المطرزة بالزهور الملونة إلى سترتها السوداء المطابقة لنفس الزخارف المطرزة، وأكملت نجمة التليفزيون إطلالتها بمكياج دراماتيكي مع ظلال العيون الدخاني الرمادي، والرموش الكثيفة. وشاركت شاينا معجبيها على "سناب تشات"، أخيرًا، بعض اللقطات لها مع أطفالها دريم وكينغ
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