بروجردي اكد أن الرد بالمثل السبيل الوحيد لمواجهة العقوبات الأميركية

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي ان السبيل الوحيد لمواجهة العقوبات الامريكية هو الرد بالمثل وفرض عقوبات على واشنطن.
وأشار بروجردي في تصريح له الى مصادقة مجلس الدوما الروسي على لائحة العقوبات ضد الولايات المتحدة وقال إن “السبيل الوحيد لمواجهة العقوبات الامريكية هو الاجراء الذي اتخذه الدوما الروسي حيث قام بفرض عقوبات على امريكا وحلفائها الذين فرضوا عقوبات على موسكو” معتبرا ان هذا الاجراء يعد السبيل الوحيد الذي بامكانه ان يقف امام الاطماع التوسعية الامريكية وانتهاكها للقوانين الدولية.
وكان مجلس النواب الروسي “الدوما” اعتمد يوم الخميس الماضي بالقراءة الثانية مشروع قانون بشأن تدابير الرد الروسية على العقوبات الغربية سبق لمجموعة من النواب برئاسة رئيس المجلس أن طرحته في وقت سابق ردا على العقوبات الأمريكية.
ويسمح المشروع بإمكانية إدخال إجراءات مضادة ردا على التحركات غير الودية من قبل الولايات المتحدة والدول الأخرى.
وأوضح بروجردي انه يجب على اوروبا ان تقف بوجه إجراءات أمريكا وأطماعها التوسعية وألا تسمح لها بكسر هيبة الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 بلدا لافتا إلى أن الوقت قد حان لوقوف اوروبا امام الغطرسة الأمريكية.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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