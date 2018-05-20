بروجردي اكد أن الرد بالمثل السبيل الوحيد لمواجهة العقوبات الأميركية

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي ان السبيل الوحيد لمواجهة العقوبات الامريكية هو الرد بالمثل وفرض عقوبات على واشنطن.

وأشار بروجردي في تصريح له الى مصادقة مجلس الدوما الروسي على لائحة العقوبات ضد الولايات المتحدة وقال إن “السبيل الوحيد لمواجهة العقوبات الامريكية هو الاجراء الذي اتخذه الدوما الروسي حيث قام بفرض عقوبات على امريكا وحلفائها الذين فرضوا عقوبات على موسكو” معتبرا ان هذا الاجراء يعد السبيل الوحيد الذي بامكانه ان يقف امام الاطماع التوسعية الامريكية وانتهاكها للقوانين الدولية.

وكان مجلس النواب الروسي “الدوما” اعتمد يوم الخميس الماضي بالقراءة الثانية مشروع قانون بشأن تدابير الرد الروسية على العقوبات الغربية سبق لمجموعة من النواب برئاسة رئيس المجلس أن طرحته في وقت سابق ردا على العقوبات الأمريكية.

ويسمح المشروع بإمكانية إدخال إجراءات مضادة ردا على التحركات غير الودية من قبل الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وأوضح بروجردي انه يجب على اوروبا ان تقف بوجه إجراءات أمريكا وأطماعها التوسعية وألا تسمح لها بكسر هيبة الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 بلدا لافتا إلى أن الوقت قد حان لوقوف اوروبا امام الغطرسة الأمريكية.