الخارجية الروسية تؤكد أن الصور التي كانت تظهر مصابين بأسلحة كيمياوية في دوما هو صور مزيفة

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس أن الصور التي كانت تظهر مصابين بأسلحة كيمياوية في دوما هو صور مزيفة.

وأكدت أن التهديدات التي صدرت من فرنسا و الولايات المتحدة ضد دولة عضو في الأمم المتحدة هي خرق لميثاق الأمم المتحدة.