قوات كبيرة من جيش الاحتلال تداهم نادي جبل الزيتون في القدس المحتلة
GMT 21:20 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبرتعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال تقتحم بلدة السموع جنوب الخليل قبل قليل
GMT 17:09 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبرجيش الاحتلال يقتحم منطقة الزير شرق بيت لحم قبل قليل
GMT 14:29 2017 الأحد ,26 تشرين الثاني / نوفمبرجيش الاحتلال يعلن أن صفارات الإنذار التي أطلقت في النقب المحتل اطلقت عن طريق الخطأ
GMT 19:19 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبرجيش الاحتلال يعتقل شابًا عند مدخل بلدة السموع جنوب الخليل
GMT 15:32 2017 الأربعاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبرجيش الاحتلال يقتحم حي بئر أيوب في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى
ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد مع صديقها المغني زين مالك الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ25، يوم الجمعة، بإطلالة مميزة وجذابة، خلال توجههما للاحتفال بهذه المناسبة في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية. وبدت عارضة الأزياء العالمية ومغني الفرقة الإنجليزية العالمية "ون دايركشن" مرتديان معطفا وسروالا من الجلد ذو اللون الأسود إضافة إلى نظرات شمسية صغيرة ذو تصميم مميز، فتم تشبيههما بإبطال سلسلة أفلام "Matrix" التي حققت نجاحا مذهلا فور عرضها وما زالت أحداثها عالقة بأذهان عشاق السينما، وأكمل الاثنان إطلالتهما بالأحذية المطابقة. كانت جيجي قد نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستغرام" عدة صور مع زين احتفالاً بعيد ميلاده، ولاقت الصور إعجاب قطاع كبير من مرتادي صفحتها، فحققت الصور أكثر من 3.3 مليون إعجابا خلال 20 ساعة، ونشرت فيديو مع حبيبها تجمعهما لحظات رومانسية، معلقة : "أحب هذا الرجل أكثر
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