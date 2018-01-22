التحالف العربي يعلن تدشين جسر جوي إلى مأرب وتسيير رحلات يومية لطائرات سي 130
GMT 12:35 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / ينايرقوات من الحزام الأمني تهاجم احتجاجاً لأمهات المعتقلين في سجن بير أحمد، وأمام مقر قيادة التحالف العربي في مديرية البريقة، بمدينة عدن جنوب اليمن
GMT 16:51 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / ينايررئيس الحكومة اليمنية احمد عبيد بن دغر يدعو التحالف العربي إلى إنقاذ اليمنيين من جوع محتم، ويدعوهم إلى إنقاذ الريال اليمني من الانهيار.
GMT 17:37 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير"ناطق التحالف العربي" هناك أدلة كبيرة على وجود خبراء أجانب في اليمن لدعم مليشيا الحوثي.
GMT 17:36 2018 الأربعاء ,10 كانون الثاني / يناير"التحالف العربي" ميليشيا الحوثي تستخدم رادارات لرصد القطع البحرية للتحالف .
GMT 19:42 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / ينايرالحوثيون يؤكدون لنائب المبعوث الأممي سنقطع الملاحة في البحر الأحمر إذا استمر تصعيد التحالف العربي.
خطفت الممثلة كيرا نايتلي، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان سندانس السينمائي بعد أن كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي أربع مرات خلال المساء. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، مرتدية بدلة سهرة باللون الأسود خلال العرض الأول لفيلمها الأخير "Colette"، يوم السبت، حيث أبدت أول ظهور علني لها منذ الادعاءات. وقالت الممثلة لـ"فاريتي" الأسبوع الماضي: "في حياتي الشخصية، عندما كنت في الحانات، يمكنني أن اتذكر انه تم الاعتداء عليّ أربع مرات بطرق مختلفة. وارتدت كيرا سترة عشاء تقليدية، قميص أبيض بياقة وربطة عنق زادته أناقة، مع بنطلون أسود واسع الساق وكعب أسود لطيف، وكان شعرها الأسود ملموم مع أحمر شفاه زادها جاذبية. نجمة Caribbean the of Pirates The شنت هجوما حادا على صناعة السينما في هوليوود فيما يتعلق بالسلوكيات السيئة تجاه النساء من قبل البعض.
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