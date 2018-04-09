أردوغان وبوتين يبحثان ضرورة وقف قتل المدنيين في الغوطة

قال مصدر رئاسي تركي، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، أهمية وقف سقوط القتلى المدنيين في الغوطة الشرقية السورية.