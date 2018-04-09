أردوغان وبوتين يبحثان ضرورة وقف قتل المدنيين في الغوطة

قال مصدر رئاسي تركي، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، أهمية وقف سقوط القتلى المدنيين في الغوطة الشرقية السورية.
GMT 17:39 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسانأردوغان يؤكد متفقون على وحدة الأراضي السورية وسنعمل على ذلك
GMT 17:36 2018 الثلاثاء ,03 إبريل / نيسانأردوغان يعلن أنشأنا مناطق خفض التصعيد وحققنا تقدمًا في سورية
GMT 17:28 2018 السبت ,31 آذار/ مارسأردوغان يهاجم رئيس وزراء كوسوفو
GMT 21:54 2018 الإثنين ,26 آذار/ مارسميركل بشارب نازي على غلاف صحيفة تركية
GMT 10:55 2018 الإثنين ,26 آذار/ مارسالرئيس التركي يعلن إذا فشلت عملية الحكومة العراقية في سنجار فسنقوم بما يلزم
ظهرت المغنية الشهيرة مايلي سايرس، بإطلالة مثيرة وأنيقة في حفل المؤسسة الخيرية My Friend's Place التي تدعم المشردين من الشباب في جميع أنحاء العالم، مساء السبت، في هوليوود بولاديوم في لوس أنجلوس، للاحتفال بالزكرى الـ30 على تأسيسها، حيث جذبت أنظار الحضور إلى إطلالتها، مرتدية بدلة مستوحاه من ثياب القراصنة مع بلوزة كشفت عن جزء من خصرها والتي أضافت إليها سترة مزينة بأربعة أزرار، واختارت اللونين الأبيض والأسود. وأكملت سايرس إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ورفعت شعرها الأشقر في ذيل حصان، وأمسكت في يدها حقيبة سوداء لامعة مع القليل من الماكياج. وتم تكريم مايلي سايرس خلال الحفل الذي قدمه نجم الكوميديا الشهير جاك بلاك. ويذكر أن المؤسسة الخيرية My Friend's Place تعمل على مساعدة الشباب المشرد وغيرهم من فئات المجتمع الضعيفة .
أرسل تعليقك