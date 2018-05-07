الحريري يعلن أن تيار المستقبل حصل على 21 مقعدًا في البرلمان

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اليوم الاثنين خلال كلمته بخصوص الانتخابات النيابية أن تيار المستقبل حصل على 21 مقعدًا في البرلمان .

وأكد أن القانون الانتخابي الجديد سمح لإحزاب بتحقيق اختراق.