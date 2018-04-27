‏إصابه أربعة أطفال إثر سقوط قذيفة مدفعية أطلقها الحوثيون

إصابه أربعة أطفال أحدهم إصابته خطيرة إثر سقوط قذيفة مدفعية أطلقها الحوثيون على منزل في مديرية الغيل بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.
GMT 15:50 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسانارتفاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال إلى 3 شهداء شرق قطاع غزة
GMT 15:34 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسانمسلحون يغتالون مدنيًا بجولة القاهرة في مدينة عدن جنوب اليمن
GMT 14:25 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسانعشرات المتظاهرين الفلسطينيين يقتحمون السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل
GMT 14:20 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسان"الصحة الفلسطينية" تطالب المنظمات الدولية بفرض حماية دولية عاجلة للنقاط الطبية وسيارات الإسعاف شرق قطاع غزة
GMT 14:14 2018 الجمعة ,27 إبريل / نيسان168 إصابة برصاص الاحتلال وقنابل الغاز خلال فعاليات مسيرة العودة شرق قطاع غزة
أصبحت كاتي هولمز هي أحد رموز الموضة منذ زواجها وطلاقها من النجم توم كروز، وفي ليلة الأربعاء في نيويورك، ظهرت مرة أخرى في عرض أزياء لا تشوبه شائبة في احتفال "بروكس براذرز مرتين". فستان كيتي يبرز جمالها ورشاقتها وتألقت الممثلة ذات 39 عامًا في ثوب بلا أكمام بلون البرقوق، مع فتحة صدر كلاسيكية وخط عنق منخفض، بينما سقطت أطراف الفستان على الأرض وتجمّعت حول قدميها في شكل بديع، فيما كانت تقف أمام المصورين في الحدث، وقد تميّز الفستان بتفاصيل صغيرة عبارة عن زهور رقيقة على طول خط العنق وحمّالات الكتف وتحت دعامة الصدر، وانسدل الفستان في جمال ورقة تظهر براءتها، أما شعرها المفرود فقد ظهر جميلًا مثل الحرير اللامع، وانسدل بأناقة وكان مُثَبَّتًا خلف أذن واحدة من جهة والجهة الأخرى أًسدلت علي جبهتها وعينها. تتألق كريستينا هندريكس بشعرها الأحمر الناري وبدت
أرسل تعليقك